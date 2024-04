De comentador de reality shows a comentador desportivo. Francisco Monteiro aceitou juntar-se aos membros do 'Mata-Mata', um podcast dedicado ao futebol, por apenas um dia.

Zaza, como ficou conhecido no reality show 'Big Brother', do qual saiu vencedor em 2023, participou no mais recente episódio do podcast, o que a equipa do mesmo caracterizou como "uma visita inesperada para discutir bola".

Veja abaixo a publicação e ouça o episódio em causa.

