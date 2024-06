Na tarde desta terça-feira, 11 de junho, Francisco Monteiro fez a apresentação do seu novo livro - 'O Improvável - De miúdo rebelde a vencedor'. Ao seu lado esteve Cristina Ferreira, que o apoiou neste momento tão marcante da sua vida.

Na sua página de Instagram, o antigo concorrente do 'Big Brother' revelou-se emocionado com o apoio que recebeu durante o evento que, segundo o próprio, contou com a presença de um "mar de gente".

"Pensei que já não ficasse nervoso de forma alguma. Enganei-me! Mas também estava longe, muito longe de imaginar a quantidade de pessoas que ali estavam", afirmou numa partilha que fez na rede social.

"Um mar de gente que nos veio encher de amor, de discursos maravilhosos, de viagens feitas para nos ver, muitos quilómetros feitos para me deixar pleno de certeza de que valeu a pena de certeza absoluta. Pelo amor de cada um/a de vocês!", continua.

"Obrigado, muito obrigado pelo dia de hoje e por estarem juntos a mim ao longo destes meses", termina.



Note-se que o livro de Zaza, como ficou conhecido, revelou-se ser um sucesso ao esgotar na pré-venda.

