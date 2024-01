Francisco Monteiro e Márcia Soares deram esta manhã de quinta-feira, dia 11 de janeiro, a primeira entrevista em conjunto após a saída de ambos do 'Big Brother'.

Os dois foram sem sombra de dúvida os grandes protagonistas da edição de 2023 deste reality show e a relação de amor e ódio que tiveram desde o primeiro dia acabou por conquistar muitos fãs.

O interesse das pessoas tem sido tanto que a TVI quis juntar ambos numa conversa no 'Dois às 10', conduzida por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos.

A entrevista começou com a confirmação de que Francisco e Márcia tiveram, no início desta semana, a conversa a sós que ficaram de ter quando saíssem. "Já deu para conhecer um bocadinho mais a Márcia. Mais vale deixar o 'Big Brother' para trás porque somos os dois muito inflexíveis", contou Zaza.

O vencedor da edição de 2023 do programa da TVI considera que Márcia ainda não acredita nas coisas que ele diz, com a empresária a explicar que isso se deve "ao passado dos dois no jogo".

Ainda sobre o jantar, que aconteceu num restaurante de um hotel situado na zona da Foz, no Porto, Francisco contou que Márcia "estava mais nervosa do que numa gala". "Depois bebeu o seu copinho de champanhe e ficou melhor", acrescentou.

Cláudio Ramos nunca escondeu sentir-se encantado por esta história e acabou por dar a sua opinião. Disse acreditar que Márcia está "muito apaixonada" por Francisco, o que ajuda a justificar o nervosismo durante a primeira conversa de ambos fora do jogo. "Os homens não são todos iguais", sublinhou ainda.

Foi até revelado que Márcia exigiu que Francisco metesse o telemóvel em cima da mesa durante este jantar, de forma poder certificar-se de que o ex-colega de casa não estava a gravar a conversa de ambos. "Ela acaba por se cansar porque desconfia de tudo", fez notar Francisco Monteiro, com Márcia a completar: "Nem sempre fomos bons e de confiança um para o outro. É normal que tenha que aprender a conhecê-lo novamente".

Mais à frente, surgiu a revelação tão aguardada pelos fãs deste casal. "Houve ou não beijo?", perguntou Cristina, com Márcia a responder "sim", entre risos. "Eu acho que beijo bem, portanto acredito que tenha sido bom", disse ainda Francisco, com a dona do Devela a confirmar que há "química" entre os dois.

Por fim, Francisco e Márcia manifestaram o desejo de entrar no 'Big Brother - Desafio Final'. Essa possibilidade não foi, no entanto, confirmada nem desmentida durante esta entrevista.



