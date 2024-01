Francisco Monteiro ainda está a tentar adaptar-se à sua nova vida, resultado do sucesso da participação no 'Big Brother', do qual saiu vencedor.

Nas redes sociais, na tarde desta quarta-feira, dia 10 de janeiro, o conhecido Zaza quis agradecer por todo o carinho que tem recebido e ainda deixou uma palavra ao facto de sentir que 2a televisão o "preenche verdadeiramente".

"Tem sido um carrossel de emoções desde que a melhor e mais importante aventura da minha vida terminou. Com isso a minha vida também acabou por mudar bastante, tomar um melhor rumo, mais 'luminoso'", começou por escrever Francisco.

"Não me canso de agradecer a cada um de vocês, que mudaram a minha vida, fizeram de mim vencedor de um dos programas mais difíceis e impactantes que temos atualmente. Tenho devolvido, na medida do possível, todo o amor que me têm vindo a transmitir de várias formas, estando sempre próximo de todos aqueles que me abordam e que me demonstram o impacto que acabei por ter em vocês e nas vossas vidas, o que me toca profundamente", acrescentou depois o treinador de Padel.

Por fim, Francisco escreveu: "Domingo passado tive a oportunidade de 'participar' novamente, desta vez junto ao Cláudio Ramos, naquilo que neste momento me preenche verdadeiramente, que é estar em televisão, seja de que forma for. É aquilo que neste momento me faz feliz e é graças a cada um de vocês que o tornaram possível!".

Vale lembrar que, já amanhã, Francisco Monteiro irá dar a primeira entrevista com Márcia Soares. A relação conturbada entre ambos tem sido alvo de muito interesse junto do público após a saída de ambos do reality show.

