Francisco Monteiro foi o grande vencedor da última edição do 'Big Brother' e na manhã desta terça-feira, dia 2 de janeiro, esteve no 'Dois Às 10', onde esteve à conversa com Cristina Ferreira.

Já da parte da tarde, na sua conta no Instagram, Francisco partilhou uma fotografia com a apresentadora, deixando-lhe rasgados elogios.

"Nem nos meus pensamentos mais profundos poderia sonhar com os últimos dias! Hoje tive o privilégio de conversar com alguém que sempre me disse muito, que admiro profundamente (está escrito no meu olhar) por tudo aquilo que conseguiu construir a pulso, recheado de mérito próprio. A Cristina faz sonhar qualquer menino ou menina, impele-nos a ser melhor todos os dias e a acreditar que o sucesso está na medida do nosso trabalho e das nossas vocações/talentos", começou por escrever.

"Uma mulher de armas, repleta de audácia e ousadia que representa melhor do que ninguém todas as mulheres do nosso país. Um exemplo a todos os níveis. Queria por isso agradecer por ter conduzido a melhor experiência da minha vida, junto com o nosso querido Big Brother. Momentos inesquecíveis que mudaram a minha vida, que farão sempre parte da página mais dourada que tenho em mim. Eternamente agradecido por ter conhecido alguém de quem tanto gosto e admiro", concluiu o ex-concorrente.

Por seu lado, Cristina Ferreira agradeceu as palavras de Francisco. "Querido Monteiro, obrigada pelas palavras. Não duvides de ti nunca. Quando acreditamos conseguimos sempre. Mais ainda quando é destino", escreveu a apresentadora.

