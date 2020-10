Sindika Dokolo, marido de Isabel dos Santos, morreu, esta quinta-feira, no mar no Dubai. Tinha 48 anos. O colecionador de arte nasceu em Kinshasa, na República Democrática do Congo, em 1972, e casou com a mulher mais rica de África em 2002.

Com 18 anos de casados e quatro filhos em comum, Isabel dos Santos e Sindika Dokolo eram eternos apaixonados, tal como provam as várias publicações que com alguma regularidade a empresária fazia nas suas contas nas redes sociais.

Entre as várias fotografias de momentos em família ou de romance a dois encontramos até imagens que remontam ao início do namoro, quando os dois eram ainda jovens adultos.

Veja na galeria as fotos que marcam a história de amor de Isabel dos Santos e Sindika Dokolo.

