Ao longo dos últimos 12 meses o Fama ao Minuto realçou todas as semanas aquelas que foram as imagens que mais se destacaram no mundo das celebridades, sejam elas nacionais ou internacionais, através da rubrica Foto/ Imagem da Semana.

Mas quais foram afinal as fotos do ano? A verdade é que não faltaram imagens impactantes, mas neste campo os leitores foram claros e as notícias mais lidas no segmento desta rubrica foram: 'Foto da Semana. Filha de Mickael Carreira é estrela de marca de roupa' e 'Foto da Semana: Harry e Meghan mostram rosto da filha pela 1.ª vez'.

Laura Figueiredo e de Mickael Carreira mostraram a filha Beatriz, na altura com quatro anos, aquando do lançamento da marca de roupa Belafi - uma projeto criado por Laura para mães e filhas.

Já o príncipe Harry e Meghan Markle esperaram pela semana do Natal para mostrarem pela primeira vez o rosto da filha mais nova, Lilibet Diana, de seis meses.

© Reprodução

