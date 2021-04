Esta semana ficará na memória de Laura Figueiredo e de Mickael Carreira pelos motivos mais especiais. A companheira do cantor acaba de lançar Belafi, uma marca de roupa para mães e filhas, que tem como protagonista a filha de ambos, Beatriz, de quatro anos.

O lançamento da marca foi então a ocasião escolhida pelo casal para dar a conhecer o rosto da filha, que até então aparecia sempre de forma discreta.

Beatriz aparece ao lado da mãe num vídeo promocional que foi dado a conhecer em primeira mão no programa 'Casa Feliz', da SIC, e mais tarde foi divulgada nas redes sociais a primeira foto em que aparece de frente para a câmara. Uma imagem que conquistou largos milhares de gostos e que conquistou as reações mais ternurentas, com muitos fãs a afirmarem ter ficado "chocados" com a beleza da menina.

Dada a popularidade que Beatriz atingiu em poucos dias, destacamos como Foto da Semana este registo fotográfico que fez sucesso no Instagram e que continua a dar que falar.

