Esta semana, Laura Figueiredo apresentou ao mundo a marca de roupa Belafi, que conta com a participação da filha, Beatriz, de quatro anos. Um novo projeto que ficou também marcado pelo facto de ter sido agora que a figura pública e o companheiro, Mickael Carreira, mostraram pela primeira vez o rosto da filha.

Logo depois do lançamento, Laura Figueiredo foi muito acarinhada pelos seguidores, com muitas pessoas interessadas em saber todos os detalhes desta nova marca pensada em todas as mães que se querem vestir iguais às filhas.

E dias depois de anunciar a marca no 'Casa Feliz', da SIC, Laura decidiu destacar na sua página de Instagram o significado do nome Belafi. "Be Beatriz, La Laura, Fi Figueiredo. Os nossos nomes com todo o amor para vocês", escreveu.

Mas não ficou por aqui e nas stories partilhou ainda uma fotografia dos bastidores das gravações deste novo projeto.

[Laura Figueiredo]© Instagram

