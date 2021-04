Depois de ter mostrado ao mundo pela primeira vez o rosto da filha, Beatriz, de quatro anos, Laura Figueiredo tem sido 'inundada' com carinhosas mensagens de fãs que ficaram 'derretidos' com a menina.

Uma decisão que chegou com o lançamento da marca de roupa Belafi, que se destaca com looks para mamãs e filhas.

O lançamento deste projeto especial foi feito no 'Casa Feliz', da SIC, tendo sido muito positiva a reação dos seguidores.

"Estou emocionada. Queria muito que o amor chegasse a vocês e já percebi que está a chegar. O site não está a funcionar porque são milhares e milhares de entradas, e por isso não aguentou. Obrigada a todos. Estamos a resolver [o problema]. Fico muito feliz com esta onda de amor", começou por dizer, muito emotiva, Laura Figueiredo, na noite desta segunda-feira, nas stories da sua página de Instagram.

[Laura Figueiredo]© Instagram_laurafigueiredooficial

Mas não ficou por aqui e horas depois publicou um novo vídeo, desta vez na companhia da filha, para agradecer todo o carinho recebido. Imagens que ficaram, sobretudo, marcadas pela ternura da pequena Beatriz, fruto da relação de Laura com Mickael Carreira. Veja na galeria.

