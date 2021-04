Foi na manhã desta segunda-feira, dia 26, que Laura Figueiredo marcou presença no programa 'Casa Feliz', da SIC, para a apresentação da sua nova marca, Belafi, que lançou em conjunto com a filha, Beatriz. Além do projeto especial, a companheira de Mickael Carreira decidiu aproveitar a ocasião para mostrar pela primeira vez o rosto da menina, de quatro anos.

Foi transmitido em primeira mão o vídeo promocional da marca de roupa, com imagens de mãe e filha a exibir algumas das peças disponíveis, e mais tarde foi partilhada nas redes sociais uma fotografia em que, pela primeira vez, a pequena Beatriz aparece a sorrir para a câmara.

Sem conseguirem ficar indiferentes, os fãs uniram-se numa onda de carinho e deixaram a caixa de comentários repleta de reações amorosas.

"Nunca imaginei que fosse tão linda. Estou chocada", afirmou uma seguidora. "A Bia ainda é mais linda do que alguma vez imaginámos", escreveu outra.

Veja abaixo a publicação que em poucos minutos conquistou dezenas de milhar de gostos.

Leia Também: Laura Figueiredo e Mickael Carreira mostram o rosto da filha pela 1.ª vez