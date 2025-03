A Casa Real Espanhola denunciou à polícia chilena a aquisição e divulgação ilegal de imagens da princesa Leonor num centro comercial de Punta Arenas, no Chile.

As fotografias foram captadas durante uma excursão privada e pessoal da herdeira ao trono durante a formação militar a bordo do navio-escola da Marinha Juan Sebastián de Elcano.

De acordo com a revista Hola!, aparentemente, alguns dos responsáveis ​​pela monitorização das câmeras de segurança do centro comercial deram acesso às imagens da princesa a um meio de comunicação local.

Vale lembrar que esta ação constitui uma violação das normas de proteção de dados vigentes no Chile.

A Casa Real considerou este comportamento inaceitável e decidiu tomar medidas. A instituição que representa o Chefe de Estado denunciou esta infração administrativa às autoridades chilenas e avançou com uma ação judicial contra os responsáveis pela venda das fotografias da princesa Leonor.

Segunda a mesma revista, as imagens da filha mais velha do rei Felipe e da rainha Letízia são inconsequentes e mostram a princesa a entrar no referido estabelecimento para fazer compras, como parte de uma atividade de tempo livre com os restantes colegas e amigos.

Recorde-se que a princesa Leonor encontra-se em formação militar na Marinha espanhola. Chegou ao Chile no passado dia 18 de março e prepara-se para viajar para o Peru, Colômbia, Panamá, República Dominicana e os Estados Unidos da América, onde irá terminar esta jornada.

