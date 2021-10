Matthew Hutchins viajou até Santa Fé, no México, na companhia do filho, Andros, de nove anos. O viúvo e filho de Halyna Hutchins encontraram-se com Alec Baldwin, que disparou acidentalmente sobre a diretora de fotografia.

Matthew Hutchins e o ator deixaram-se fotografar pelos paparazzi num momento em que aparecem abraçados e a imagem está a correr as redes sociais.

Na sexta-feira, em declarações ao Daily Mail, o marido da cineasta contou que "tem falado com Alec Baldwin" e que este "tem sido muito prestável".

Entretanto, também o pai de Halyna Hutchins, Anatoly Androsovych, quebrou o silêncio para defender o ator, afirmando que "não o responsabiliza" pela morte da filha.

Halyna Hutchins morreu na passada quinta-feira, aos 42 anos, depois de Alec Baldwin ter disparado acidentalmente durante as gravações do filme 'Rust', que estavam a decorrer no Novo México. Além da vítima mortal, ficou ferido o realizador Joel Souza.

Devastado, Alec Baldwin está a colaborar com a polícia na investigação para a apurar o motivo da arma usada para as filmagens estar carregada com balas, e decidiu cancelar outros projetos em que estava envolvido.

Leia Também: Marido de Halyna Hutchins. Mensagem após morte de diretora de fotografia