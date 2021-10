Anatoly Androsovych, pai de Halyna Hutchins, quebrou o silêncio sobre a morte da filha em declarações ao The Sun, deixando claro que não culpa Alec Baldwin pelo acidente.

"Não responsabilizo Alec Baldwin. A responsabilidade é da equipa que cuida dos objetos de cena e das arma", frisou.

A família da diretora de fotografia está devastada, sobretudo o viúvo, Matthew Hutchins, e o filho, Andros, de nove anos. "O menino ficou bastante afetado, ele está perdido sem a mãe", acrescentou Anatoly.

Halyna Hutchins morreu na passada quinta-feira, aos 42 anos, no set de filmagens do filme 'Rust' quando Alec Baldwin disparou acidentalmente uma arma usada para as gravações. O realizador Joel Souza ficou ferido no ombro.

O ator mostrou-se disponível para colaborar com a polícia na investigação para apurar a razão da arma estar carregada. Foi entretanto noticiado que decidiu "cancelar outros projetos" e afastar-se dos holofotes para superar o devastador acidente.

