O marido de Halyna Hutchins quebrou o silêncio nas redes sociais, este sábado, 23 de outubro. A mensagem pública de Matthew Hutchins que chega depois da morte da diretora de fotografia, de 42 anos.

"Sentimos muito a tua falta, Halyna", apenas escreveu na legenda de três fotografias onde além de se mostrar junto da mulher, o casal aparece com o filho de ambos, de nove anos.

Logo após a partilha, foram várias as carinhosas mensagens de apoio que 'inundaram' a caixa de comentários.

Recorde-se que a diretora de fotografia morreu, acidentalmente, num ensaio durante as filmagens de 'Rust', na quinta-feira, 21 de outubro, aos 42 anos. Alec Baldwin disparou uma arma de adereço que não deveria estar carregada, e além da morte de Halyna Hutchins, o realizador Joel Souza também ficou ferido

Halyna ainda foi transportada de helicóptero para o hospital, no Novo México, mas não resistiu aos ferimentos. Por sua vez, Joel Souza teve alta hospitalar na sexta-feira.

Um dia depois do acidente, o marido de Halyna Hutchins conversou com o Insider e disse na altura que "não haviam palavras para falar do que aconteceu".

"Não poderei comentar sobre os factos ou o processo pelo que estamos agora a passara, mas agradeço que todos tenham sido muito simpáticos", acrescentou.

Em entrevista ao Daily Mail, no mesmo dia, Matthew destacou que Alec Baldwin, de 63 anos, foi "muito solidário" quando ambos falaram após o trágico acidente.

