Alec Baldwin, que matou acidentalmente a diretora de fotografia Halyna Hutchins, recebeu a indicação que a arma que ia usar nas filmagens de 'Rust' estava descarregada.

Segundo um documento judicial, um dos assistentes de realização disse ao ator que era uma "arma fria", expressão usada para dizer que a mesma está descarregada, como relata a Associated Press.

Logo depois, Alec Baldwin puxou o gatilho e matou, acidentalmente, a colega e deixou o realizador Joel Souza ferido (que entretanto já teve alta hospitalar).

Segundo o documento, o assistente de realização Dave Halls não sabia que a arma tinha uma bala verdadeira quando pegou na mesma e deu-a ao ator.

O trágico acidente continua a ser investigado, de acordo com o Santa Fe Reporter.

"Os detetives estão a tentar determinar que tipo de bala é que estava na arma de fogo", disse o gabinete do xerife à Fox News em comunicado. Sabe-se ainda que o gabinete do xerife do condado de Santa Fé obteve um mandado de busca na sexta-feira para investigar o acidente.

A Rust Movie Productions, empresa por trás do filme, também está a conduzir a sua própria análise do que aconteceu, como revelaram as autoridades na sexta-feira.

O juiz John Rysanek emitiu o mandado de busca, com o qual os investigadores procuraram examinar uma camisa com sangue usada pelo ator, todas as armas de fogo e munições presentes no local e qualquer evidência de vídeo relevante que possa ter sido gravada, adianta o The Washington Post.

O porta-voz do xerife, Juan Rios, disse que Baldwin não está a enfrentar nenhuma acusação e que está livre para viajar. "Ele é um homem livre", afirmou.

O ator foi "voluntariamente" prestar as declarações e responder às perguntas das autoridades, e "deixou o edifício após o interrogatório".

Entretanto, Alec quebrou o silêncio e deixou uma mensagem nas redes sociais onde se mostra devastado com o que aconteceu.

Leia Também: Alec Baldwin. A chamada para o 112: "Precisamos de ajuda imediatamente"