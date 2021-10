Alec Baldwin fez uso da sua página de Twitter para lamentar profundamente o acidente que aconteceu durante as gravações do filme 'Rust' e que tirou a vida à cineasta Halyna Hutchins, de 42 anos. O ator disparou uma arma de fogo utilizada para as filmagens e, além da vítima mortal, feriu o realizador Joel Souza.

"Não há palavras para expressar meu choque e tristeza em relação ao trágico acidente que tirou a vida a Halyna Hutchins, uma esposa, mãe e colega profundamente admirada", escreveu.

O ator referiu que está a "cooperar" inteiramente com a polícia na investigação, que pretende apurar a razão da arma estar carregada.

Alec Baldwin acrescentou ainda que está "em contacto" com o marido de Halyna Hutchins, "oferecendo todo o seu apoio à família". "O meu coração está partido pelo seu marido, filho e todos os que amavam a Halyna", rematou.

O acidente aconteceu esta quinta-feira, 21 de outubro, no Novo México, onde estão a decorrer as gravações.

