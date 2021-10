O trágico acidente no set das gravações do filme 'Rust' deixou a comunidade cinematográfica em choque. Alec Baldwin matou, acidentalmente, a diretora de fotografia Halyna Hutchins, de 42 anos, a tiro, e feriu no ombro o realizador do filme Joel Souza (que entretanto já teve alta).

Esta história levou a que o nome de Brandon Lee, filho da lenda de artes marciais Bruce Lee, se tornasse um dos nomes mais comentados no Twitter esta sexta-feira, 22 de outubro.

Como é que Brandon Lee morreu?

Brandon Lee perdeu a vida com apenas 28 anos, no dia 31 de maço de 1992, depois de ter sido alvejado durante as gravações do filme 'O Corvo' por uma arma de adereço que continha uma bala verdadeira.

Tudo aconteceu na cena em que a personagem a que Brandon deu vida, Eric Draven, foi alvejada após testemunhar a violação da noiva (na história). Foi aqui que o ator Michael Massee, que integrava o elenco, atirou sobre Brandon, com uma bala de calibre 44 (como viria mais tarde a autópsia a revelar).

Conforme noticia o jornal britânico The Sun, as culpas da morte acidental recaíram sobre a produção do filme, cuja responsabilidade era verificar os adereços e criar balas 'falsas' para as armas - que não contivessem pólvora ou detonadores.

Posteriormente, descobriu-se que a pistola em questão tinha uma bala verdadeira e que quando foi feito o disparo da 'falsa', a real saiu do cano. Ninguém tinha verificado as munições antes, sublinhe-se, daí as acusações de negligência.

A bala ficou presa no abdómen de Brandon e este foi levado para o hospital, onde acabou por ser dado como morto após diversas tentativas de reanimação.

Os pormenores sórdidos à volta do falecimento de Brandon Lee não se ficam por aqui. O seu pai, Bruce Lee, também morreu após ter-se sentido mal durante as gravações do filme 'O Dragão Ataca' em Hong Kong. O ator perdeu a vida na sequência de um edema cerebral.

Reações no Twitter

No Twitter, a história acabou por ser recordada por diversos internautas. Entretanto, Shannon Lee, que gere uma conta em nome (e em homenagem) ao irmão, Brandon Lee, fez a seguinte publicação:

"Os nossos corações estão com a família da Halyna Hutchins, do Joel Souza e com todos os envolvidos no incidente de 'Rust'. Ninguém deveria ser morto por uma arma no set de um filme. Ponto final", completou.

