Esta segunda-feira, dia 1, a rainha Isabel II foi vista a conduzir por Windsor naquela que foi a sua primeira aparição depois de ter passado uma noite no hospital, a 20 de outubro.

Nos últimos dias, a monarca de 95 anos viu-se obrigada a cancelar alguns compromissos oficiais por aconselhamento médico. O Palácio de Buckingham confirmou que iria cumprir, pelo menos, duas semanas de descanso.

Isabel II cancelou a ida à conferência climática COP26, em Glasgow, e também não deverá estar presente no National Service of Remembrance [Serviço Nacional de Lembrança], no dia 14 de novembro.

Contudo, como prova a imagem abaixo, recusa-se a ficar em casa.

Leia Também: Rainha Isabel II aconselhada a descansar, pelo menos, duas semanas