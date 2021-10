A rainha Isabel II foi aconselhada pelos médicos a descansar, pelo menos, nas próximas duas semanas, reduzindo assim a sua lotada agenda, como comunicou o Palácio de Buckingham esta sexta-feira.

De acordo com vários meios de comunicação internacionais, a monarca, de 95 anos, pode continuar a realizar tarefas leves, incluindo reuniões virtuais. Ainda assim, não poderá viajar para o Festival of Remembrance, no sábado, 13 de novembro.

"No entanto, mantém-se a intenção da rainha em estar presente no National Service of Remembrance [Serviço Nacional de Lembrança], no dia 14 de novembro", adianta ainda o palácio.

