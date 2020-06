Pedro Lima era para muitos um eterno galã das novelas portuguesas. Foi nadador olímpico, iniciou um percurso na moda, mas cedo entrou no mundo da televisão. Estreou-se como apresentador, mas foi na representação que descobriu a sua grande paixão.

Entre peças de teatro, séries e novelas, Pedro contava com 25 anos de uma carreira repleta de grandes personagens.

Com a TVI estabeleceu uma ligação que durou 20 anos, motivo pelo qual a estação parou para o homenagear dois dias depois de o país ter recebido a notícia da sua morte.

Pedro Lima foi no passado sábado, dia 20 de junho de 2020, encontrado morto no mar na praia do Abano, em Cascais. Tinha 49 anos.

Deixou uma carta de despedida à mulher, Anna Westerlund, e aos cinco filhos, quatro deles em comum com Anna. A alguns amigos enviou uma mensagem onde pedia que cuidassem dos seus. Estes foram dados que surgiram pouco depois da trágica notícia e que vinham confirmar a teoria de que se tinha tratado de suicídio.

A morte de Pedro veio trazer a debate os problemas de saúde mental que tantas vezes são esquecidos atrás de um sorriso. Aliás, era o sorriso a sua mais vincada característica, aquela que todos temos na memória e que até o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lembrou ao recordar o ator, esta terça-feira, no velório público que se realizou no hipódromo de Cascais.

Como forma de homenagear a carreira, o talento e o legado, Pedro Lima é a nossa escolha para a imagem da semana. Até sempre!

Pedro Lima morreu a 20 de junho de 2020 © Facebook / Pedro Lima

*Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) - 228 323 535

