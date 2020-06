Mulher de Pedro Lima acaba de quebrar o silêncio, depois da morte do ator, no passado sábado, 20 de junho. Anna Westerlund decidiu recorrer à sua página de Instagram para partilhar uma sentida mensagem onde destaca que "não atravessavam nenhuma dificuldade financeira, nem viviam nenhuma crise familiar".

"A última grande onda, meu capitão. É com grande dor que escrevo estas palavras. O Pedro sempre foi um homem de família e nunca foi de baixar a guarda perante as adversidades da vida. Tudo o que estava ao seu alcance, sempre cumpriu com um rigor único. Não atravessávamos nenhuma dificuldade financeira, nem vivíamos nenhuma crise familiar. Estávamos unidos, como sempre, a vivermos este momento de grande instabilidade mundial que se repercutiu e repercute em todos nós de forma mais ou menos violenta", começou por escrever a companheira de Pedro Lima, com quem mantinha uma relação de 20 anos e tinha quatro filho em comum, Emma, Mia, Max e Clara.

Recorde-se que o ator era também pai de João Francisco, fruto de uma relação passada.

"O Pedro é o amor da minha vida. Um homem responsável, terno, presente e dedicado. O Pedro foi certamente surpreendido pela própria dor que naquele momento lhe terá sido insuportável. A vida também nos surpreende com momentos trágicos. Levou-nos o amigo, o profissional, o marido e o pai excecional que todos conhecemos. Guardo 20 anos de uma eterna história de amor e resta-me pedir-vos que respeitem a família neste momento de dor", rematou.

Uma publicação que rapidamente recebeu mensagens dos fãs, colegas e amigos que fizeram questão de deixar algumas palavras de conforto e apoio à família.

