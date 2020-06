Decorreu esta terça-feira o velório público de Pedro Lima. Entre as 18h00 e as 19h00 foram várias as personalidades públicas, amigos e fãs que se dirigiram ao Hipódromo de Cascais para uma última homenagem ao ator, que este sábado foi encontrado sem vida na praia do Abano.

Entre os presentes, destacou-se Marcelo Rebelo de Sousa. O Presidente da República quis prestar um último tributo ao ator e apresentar pessoalmente as suas condolências à família.

Em declarações à TVI, em direto das cerimónias fúnebres de Pedro Lima, Marcelo Rebelo de Sousa lembrou as pesadas repercussões que a quarentena teve na cultura e nos que dela vivem.

"Eu pude privar com ele mais de perto, mas os milhões que privaram com ele a distância não esquecem e agradecem. Muita Saudade, uma saudade infinita e ao mesmo tempo feita de solidariedade. Todos os portugueses sofreram naturalmente neste período de confinamento de problemas de consciência, de reflexões, de aparências muito simples e de fundos de alma muito complicados, mas não tem a noção do que isso foi no mundo da cultura e no mundo do espetáculo, que parou completamente. Parou. Parou com a vida das pessoas, virou-as para dentro, para os seus problemas e isso criou situações que eram imprevisíveis e incompreensíveis mas que nos deixam um traço de saudade que é difícil de apagar", começou por referir.

Por fim, Marcelo Rebelo de Sousa lembrou as memórias felizes que guarda de Pedro Lima. "Eu só tive com ele memorias felizes. Ele era o retrato da vida, o retrato da felicidade. Nunca o vi infeliz, essa é a grande memória que eu tenho dele", completou.

Recorde-se que depois do velório no Hipódromo de Cascais, seguiu-se uma cerimónia no Centro Funerário de Cascais reservada à família.

*

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535