As duas últimas semanas ficarão para sempre marcadas na memória da rainha Isabel II. No dia 9 de abril, o príncipe Filipe, com quem esteve casada durante 73 anos, morreu, deixando assim um enorme vazio no seio da família real britânica.

O funeral aconteceu no dia 17, no Castelo de Windsor, onde a monarca britânica e o duque de Edimburgo ficaram a viver durante o tempo de confinamento.

As cerimónias fúnebres contaram com a presença de um grupo restrito de 30 pessoas, nomeadamente os familiares mais próximos, devido às regras impostas pela pandemia.

Também este momento pandémico por que o mundo está a passar ditou o contexto da imagem mais tocante da despedida e que se tornou viral nas redes sociais.

Trata-se do retrato de Isabel II sentada 'sozinha' a assistir à missa na Capela de São Jorge uma vez que tinha de manter um distanciamento de dois metros das demais pessoas.

A rainha Isabel II na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, a assistir à cerimónia de despedida do marido, Filipe de Edimburgo, com quem esteve casada mais de 70 anos.© Getty

Esta quarta-feira, dia 21 de abril, sua majestade completou 95 anos, o seu primeiro aniversário sem o seu grande amor.

