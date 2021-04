A rainha Isabel II e o príncipe Filipe estiveram casados durante 73 anos, no entanto, e ao contrário do que se poderia esperar, o romance não foi diminuindo com o tempo, pelo contrário.

Esta quarta-feira, dia 21 de abril, a rainha Isabel II completou 95 anos de vida, data que celebrou junto dos familiares mais próximos num discreto almoço uma vez que continua de luto pelo marido.

Ora, a propósito da data, a imprensa internacional recorda uma tradição que o duque de Edimburgo tinha para o aniversário da monarca, divulgada pela Montreal Gazette, em 1976.

Filipe de Edimburgo fazia sempre questão de colocar uma flor na bandeja onde era servido o pequeno-almoço da sua amada.

Um gesto do qual a rainha Isabel II se recordará para sempre.

