Foi durante o discurso anual de Ano Novo que a rainha Margarida II anunciou o fim da sua posição como monarca.

Na altura anunciou que iria passar o título ao filho mais velho, o príncipe Frederico da Dinamarca, depois de ter estado à frente do reino durante 52 anos.

Uma notícia marcante que destacamos hoje na rubrica Foto da Semana do Fama ao Minuto, marcando a imagem do discurso que pôs fim ao seu papel no trono.



© Getty Images

De recordar que depois da rainha Margarida da Dinamarca ter anunciado que iria abdicar do trono, o neto, o conde Nikolai, filho do príncipe Joaquim, fez uma partilha nas redes sociais.

Logo de seguida decorreu também o tradicional banquete para celebrar o Ano Novo, onde Mary da Dinamarca deslumbrou. Este foi o seu último como princesa, uma vez que vai tornar-se rainha consorte já este mês.

Com a abdicação de Margarida da Dinamarca, a Europa perdeu a última rainha que chegou ao trono por sucessão.

E entre as notícias sobre esta decisão marcante, soube-se que o rei Carlos Gustavo da Suécia, primo da rainha Margarida, já sabia que a monarca iria deixar o trono.

Ainda assim, a abdicação de Margarida apanhou os dinamarqueses totalmente de surpresa.

Aliás, há um vídeo que mostra os jovens 'chocados' com a notícia.

