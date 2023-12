Matilde Breyner e Tiago Felizardo começaram a semana a anunciar ao mundo o nascimento da filha, Mia.

Na sua conta no Instagram, Matilde partilhou uma fotografia com a bebé ao colo, a dar-lhe um beijinho, e na descrição colocou uma citação de Mia Couto. "Diante do amor, ela arrepiou o coração: Não tenho asas para tanto paraíso!", escreveu a atriz, antes de revelar que a menina nasceu no dia 8 de dezembro.

Já esta quinta-feira, dia 14 de dezembro, a atriz voltou a usar as redes sociais para partilhar mais uma fotografia da bebé, desta vez com o pai, o também ator Tiago Felizardo, que usava um boné azul com a frase "Melhor pai de sempre" escrita em inglês.

Mia é a segunda filha do casal. A atriz sofreu de complicações na gravidez anterior, em 2022 e, em conjunto com o marido, decidiram interromper a gestação quase aos seis meses. Em entrevista a Manuel Luís Goucha, Matilde revelou que a gravidez não era viável e que aquele foi "um ato de amor". A menina, Zoe, teve um funeral e foi cremada.

Na mesma entrevista, Matilde contou que antes da gravidez de Zoe já tinha sofrido um aborto espontâneo.

Para a rubrica Foto da Semana, do Fama ao Minuto, escolhemos a fotografia de Matilde com a pequena Mia nos braços.

© Instagram - Matilde Breyner

