Margarida da Dinamarca surpreendia tudo e todos no discurso do último dia do ano ao anunciar que iria abdicar do trono.

Na verdade, quase todos. Houve quem já estivesse à espera da notícia. É este o caso do rei Carlos Gustavo da Suécia, primo da rainha Margarida, a quem a soberana comunicou de antemão que iria deixar o trono já em janeiro.

Toda a família real sueca foi informada de que Frederico assumiria o trono em breve antes do anúncio oficial a 31 de dezembro. A rainha conversou pessoalmente com o homólogo sueco, de acordo com informação avançada pelo diretor de comunicação da corte sueca ao jornal Expressen.

De salientar que a mãe da rainha Margarida, a rainha Ingrid, nascida na Suécia, era irmã do pai do rei Carlos Gustavo, o príncipe herdeiro Gustavo Adolfo. A televisão sueca TV2 informou que o soberano sueco, de 77 anos, afirmou que "sente um grande respeito e compreensão pela decisão da rainha Margarida" para abdicar do trono em favor do príncipe herdeiro Frederico.

Rainha Margarida da Dinamarca e rei Carlos Gustavo da Suécia© Getty Images

