Como é tradição na família real dinamarquesa decorreu esta segunda-feira, dia 1 de janeiro, um banquete para celebrar o Ano Novo. O evento aconteceu no palácio real de Amalienborg, em Copenhaga, horas após a notícia da abdicação da rainha Margarida, que acontece já no próximo dia 14 de janeiro.

Os príncipes Frederico e Mary da Dinamarca ganharam, portanto, um novo destaque neste banquete, uma vez que se vão tornar reis já nos próximos dias.

Para este evento, a princesa herdeira encantou com um vestido comprido de veludo bordô, uma peça da marca Birgit Hallstein, com decote redondo, que a futura rainha usou pela primeira vez no banquete de Ano Novo em 2007, tendo voltado a repetir o look em 2012, 2014 e 2020.

Como acessórios,, Mary usou sapatos Gianvitto Rossi azuis e sua bolsa J. Furmani. Por fim, o elemento que mais chamou a atenção: A princesa usou a tiara Ruby, que data de 1804 e pertenceu à rainha Ingrid, avó de seu marido.

