O final do ano não tem sido fácil para a princesa herdeira, principalmente após a divulgação das polémicas fotos do príncipe Frederico com Genoveva Casanova.

A princesa Mary da Dinamarca tem vivido um fim de ano difícil. Depois de terem sido divulgadas fotografias do marido, o príncipe Frederico, na companhia da socialite Genoveva Casanova a passear em Madrid no final de outubro, a agenda oficial da princesa ficou quase vazia. No início deste mês, Mary que é natural da Austrália, viajou para a Nova Zelândia - onde presumivelmente vive o seu pai - na companhia dos filhos mais novos, os gémeos Vincent e Josephine. Mais tarde, o príncipe Frederico e a filha Isabella juntaram-se a eles e assim aproveitaram uns dias de descanso em família. No entanto, já tinha sido avançado que este ano os príncipes herdeiros passariam o Natal com a rainha Margarida em Copenhaga, motivo pelo qual já fizeram as malas e rumaram primeiro à Austrália, para daí apanharem um voo direto para a Dinamarca. O Daily Mail partilhou algumas fotografias comoventes da princesa, nas quais se pode ver Mary a limpar as lágrimas no aeroporto de Queenstown, onde se despedia de alguns amigos.