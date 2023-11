Nas últimas semanas muito se tem escrito sobre o suposto affair do príncipe Frederico com a socialite Genoveva Casanova, com quem esteve em Madrid no mês passado.

O escândalo não parece abalar a princesa herdeira da Dinamarca. Apesar das fotos polémicas do príncipe Frederico a passear em Madrid com Genoveva Casanova em outubro, em casa de quem terá dormido antes de regressar a Copenhaga, Mary reapareceu em público de sorriso no rosto. A princesa esteve a solo numa gala onde participou como convidada de honra da vice-presidente do Vietname, Võ Thị Ánh Xuân, na Câmara Municipal de Copenhaga, por ocasião da visita da mandatária ao país. Este é o primeiro ato oficial da mulher do príncipe Frederico desde 14 de novembro, quando acompanhou o seu filho mais velho, Christian, ao juramento da Constituição e à sua primeira reunião do Conselho de Estado depois de atingir a maioridade. Para assinalar este evento em que a princesa esteve a solo, a Casa Real partilhou algumas fotografias nas redes sociais. Até à data, nenhum elemento da família real comentou o caso e é assim que deverá continuar, uma vez que não é costume a realeza falar sobre qualquer tipo de polémica. Leia Também: Frederico e Mary da Dinamarca: Um novo escândalo que recorda outro antigo Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram