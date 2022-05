A mulher do príncipe Harry homenageou as vítimas do tiroteio em Uvalde.

A viver nos Estados Unidos, Meghan Markle não ficou indiferente ao massacre que aconteceu numa escola primária em Uvalde, no Texas, depois de um jovem de 18 anos ter matado a tiro 19 crianças e dois professores. O incidente levou a duquesa de Sussex a quebrar a habitual discrição para homenagear as vítimas. Esta quinta-feira, dois dias depois da tragédia, dirigiu-se a Uvalde para deixar um ramo de flores no memorial que foi construído no Uvalde County Courthouse, perto do local onde o massacre aconteceu. Constantemente sob as luzes dos holofotes, a mulher do príncipe Harry não conseguiu passar despercebida e deixou-se fotografar. Imagem que destacamos como Foto da Semana.

© Getty Images Além de Meghan Markle, várias celebridades internacionais mostraram-se destroçadas com o tiroteio, nomeadamente através das redes sociais. Também em Portugal, nomes como Nuno Markl e Rita Ferro Rodrigues usaram as suas plataformas para se pronunciar.