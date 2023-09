Marta Melro começou a semana a deixar os fãs preocupados, ao partilhar um vídeo no qual aparece a chorar.

Na mesma gravação, a atriz mostra-se depois a treinar e deixou uma legenda na qual referia que se sentia exausta fisicamente, mas que a sua cabeça lhe dizia que precisava de continuar.

No entanto, a atriz apagou a publicação, uma vez que já não consta no seu perfil no Instagram.

O último ano tem sido de emoções fortes para Marta Melro. A atriz foi mãe da pequena Aurora, que tem um ano, fruto da sua relação com Paulo Vintém. No entanto, já este ano, na altura em que a menina tinha dez meses, a atriz e o cantor dos D'ZRT anunciaram o fim da relação, tendo Marta posteriormente revelado que a decisão foi tomada por Vintém.

Os dois voltaram a juntar-se para celebrar o primeiro aniversário de Aurora, tendo partilhado fotografias com a menina numa piscina e mostrando que mantêm uma boa relação.

Pela força que a imagem transmite, tendo mostrado um lado menos feliz da sua vida, destacamos na rubrica 'Foto da Semana' do Fama ao Minuto a imagem de Marta Melro desolada.



© Instagram,/Marta Melro