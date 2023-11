Esta semana foi de mudança na vida da princesa Leonor de Espanha. Na última terça-feira, dia 31, a princesa das Astúrias celebrou 18 anos e viveu um momento muito especial.

Acompanhada pelos pais, os reis Felipe VI e Letizia, e pela irmã, a infanta Sofia, Leonor prestou Juramento à Constituição espanhola no Parlamento, podendo a partir desse dia desempenhar funções de Chefe de Estado. Há 37 anos foi o seu pai quem esteve no mesmo papel, tendo prestado Juramento também no dia em que atingiu a maioridade.

"Juro desempenhar fielmente as minhas funções, guardar e fazer guardar a Constituição e as Leis, respeitar os direitos dos cidadãos e das comunidades autónomas, e fidelidade ao rei", afirmou a princesa.

Leia Também: O vídeo do momento em que a princesa Leonor presta juramento

Para este momento especial, a futura rainha de Espanha usou um visual elegante, adequado à ocasião: Um fato branco, que acentuava a cintura, e que conjugou com uns sapatos do mesmo tom, da marca Lodi. Ao peito usava a insígnia do Tosão de Ouro, que recebeu do pai em 2018.

Leia Também: O visual da princesa Leonor para o juramento à Constituição

Nesse mesmo dia, mais tarde, Leonor recebeu ainda o Colar da Ordem de Carlos III, tendo deixado algumas palavras. "Assumi uma grande responsabilidade com Espanha perante as Cortes Gerais, que espero retribuir com a maior dignidade e o melhor exemplo", afirmou.

Por ter sido um momento marcante na vida da princesa Leonor e na monarquia espanhola, o Fama ao Minuto destaca na rubrica Foto da Semana o momento em que a princesa das Astúrias jurou a Constituição em frente à Presidente do Congresso dos Deputados da Espanha, Francina Armengol.

Leia Também: "Peço que confiem em mim", diz a princesa Leonor em discurso

© Getty Images