Elegância e sofisticação: estas foram as palavras de ordem para o visual que a princesa Leonor escolheu para um dos dias mais importantes da sua vida institucional: o juramento à Constituição.

Para a ocasião, a herdeira à coroa espanhola brilhou com um elegante fato branco, que acentuava a cintura, que conjugou com uns sapatos, do mesmo tom, da marca Lodi.

No peito levava o Tosão de Ouro, que recebeu das mãos do pai, o rei Felipe VI, em 2018.

A princesa das Astúrias optou ainda por levar um cabelo apanhado e uma maquilhagem leve.

