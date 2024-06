No dia 31 de outubro, quando fez 18 anos, a princesa Leonor prestou o juramento da Constituição no Congresso dos deputados. Este foi um passo importante da herdeira da coroa espanhola no seu caminho como futura rainha de Espanha, mas não ficou por aqui.

A filha mais velha de Letizia e do Felipe VI tem dado continuidade ao ser percurso enquanto membro da realeza e herdeira ao trono, e agora vai fazer a sua primeira viagem ao estrangeiro (e o destino é Portugal).

De acordo com uma nota divulgada pela Presidência da República, a filha do rei de Espanha e herdeira ao trono vai encontrar-se com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém já no dia 12 de julho.

Este é um passo importante para Leonor, uma vez que é a sua primeira viagem oficial fora do seu país.

A razão desta deslocação a Portugal? Além de "refletir e fortalecer os laços de fraternidade e proximidade que unem os dois países", sabe-se que o 'foco' vai estar na proteção do ambiente e na conservação dos oceanos, "temas prioritários para Portugal e Espanha".

Para marcar este momento importante na 'vida real' de Leonor, destacamos na galeria algumas imagens que mostram como a filha dos reis de Espanha cresceu e se prepara para dar continuidade aos deveres da realeza.

Leia Também: Quer vestir-se como a princesa Leonor? Pode fazê-lo por 76 euros