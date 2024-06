A princesa Leonor marcou presença na noite desta quarta-feira, dia 19 de junho, num evento ao lado da irmã, a infanta Sofia, no âmbito dos dez anos de reinado de Felipe VI.

A jovem herdeira, de 18 anos, apareceu na Galeria das Coleções Reais, em Madrid, vestida de forma muito elegante, com um conjunto de duas peças da Sfera.

O look era composto por um top com alças finas e decote em V, com apontamentos de renda preta, com um custo de 35,99 euros, e, a combinar, uma saia reta abaixo do joelho (39,99 euros) que, tal como o top, tinha pequenos bordados em forma de flores com lantejoulas.

Contas feitas, para usar um look igual ao da princesa precisa de menos de 76 euros.

© Getty Images

