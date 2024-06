A princesa Leonor e a infanta Sofia tiveram, do início ao fim, um papel de destaque no décimo aniversário do reinado de Felipe VI.

Todos os eventos comemorativos contaram com a participação das duas filhas dos soberanos, encarregadas de encerrar este dia histórico com um ato que simboliza a confiança que a Instituição tem nesta nova geração.

As duas irmãs chegaram por volta das 20h15 (hora de Madrid) à Galeria das Coleções Reais, na capital espanhola. No interior esperava-as um grupo de jovens com idades entre os 17 e os 21 anos, que tal como as duas irmãs receberam explicações sobre o que ali que encontrava exposto.

