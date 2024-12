Será na sexta-feira, dia 13 de dezembro, que a filha mais nova dos reis de Espanha presidirá sozinha, pela primeira vez, sem qualquer outro membro da família real, à cerimónia de entrega dos prémios 'Objetivo Patrimonio - Concurso de Fotografía Infanta Sofía'.

Tudo irá acontecer apenas dois dias depois da infanta Sofía iniciar as férias de Natal no UWC Atlantic College, no País de Gales, onde está a estudar.

A irmã da princesa Leonor entregará os prémios aos vencedores deste concurso de fotografia do Património Nacional que terá lugar na Galeria das Coleções Reais.

Para este concurso, o júri destacou o elevado nível dos participantes, a sua qualidade e a diversidade temática na partilha de imagens do património histórico, cultural e natural de Espanha.

O prémio será um cartão duplo com acesso gratuito a todos os lugares da realeza durante um ano, um bilhete duplo para um dos concertos realizados no Palácio Real de Madrid com os famosos violinos Stradivarius e um conjunto de livros.

Esta é a primeira função institucional que Felipe VI atribui à filha mais nova em nome da coroa. Sofía de Borbón não participou sozinha em nenhum compromisso oficial até ao momento e as suas atividades sempre foram na companhia dos pais ou da irmã.

Este é o início a solo oficial da infanta, e mostra que ela é um trunfo muito importante para a coroa, uma vez que Sofia tornar-se-á um apoio fundamental para o pai e para o futuro reinado da irmã.

