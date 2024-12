Nos últimos anos, a infanta Sofía tem dado os seus primeiros passos institucionais, sempre acompanhada pela família real espanhola. Mas agora que se aproxima dos 18 anos, eis que a filha mais nova dos reis de Espanha se apresenta sozinha num evento oficial.

Esta sexta-feira, 13 de dezembro, Sofía presidiu sozinha, pela primeira vez, sem qualquer outro membro da família real, à cerimónia de entrega dos prémios 'Objetivo Patrimonio - Concurso de Fotografía Infanta Sofía'.

Todos os olhares estavam voltados para a Galeria das Coleções Reais e a expectativa era máxima por ser o palco da estreia a solo da infanta. A apresentação começou pouco depois das 17h00.

Segundo a revista Hola!, a filha de Letízia e Filipe VI é "apaixonada pelo mundo da fotografia, além da arte, moda e desporto. É uma excelente aluna, independente, empática e possui uma alegria contagiante".

Com um estilo cada vez mais pessoal - e atenta às tendências - a infanta Sofía escolheu para esta data importante, um fato branco de duas peças com um casaco trespassado da marca Woman do El Corte Inglés. Ela combinou o conjunto com sapatos pretos de salto baixo e usou o cabelo solto.

O evento começou com as palavras da presidente do Património Nacional, Ana de la Cueva que afirmou: "Obrigada a todos por estarem aqui, no concurso do património mais jovem, no museu mais jovem do nosso país e com o apoio da pessoa mais jovem da família real, demonstrando que a coroa continua a apoiar as coleções reais e o nosso património".

Pouco antes de o relógio marcar 17h30, ocorreu o momento mais esperado: a infanta Sofía subiu ao palco para entregar os prémios. Já no encerramento da gala, que contou com fotos de família, houve a apresentação da cantora Marina Lledó e da violinista Delaney Stöckli.

Na Galeria das Coleções Reais, localizado a poucos metros do Palácio Real e da Catedral de La Almudena, foram entregues os prémios de fotografia, organizados pelo Património Nacional e divididos em três categorias: Palácios e mosteiros, Espaços naturais e Obras de arte.

Além destes três reconhecimentos, os dez primeiros finalistas de cada área receberam também um diploma de acreditação.

