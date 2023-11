Na manhã desta terça-feira, 31 de outubro, a princesa Leonor prestou um juramento solena à Carta Magna das Cortes Gerais espanholas no Congresso dos Deputados.

Este foi o ato constitucional mais importante da herdeira da coroa espanhola no seu caminho como futura rainha de Espanha.

Seguindo os passos do pai, o rei Felipe VI, que há 37 anos fez o juramento com a mesma idade, Leonor jurou perante os deputados, os senadores e outros titulares das instituições de Espanha que respeitará os direitos dos cidadãos e das regiões autónomas do país reconhecidos na Constituição de 1978.

À cerimónia no parlamento, seguiu-se uma outra no Palácio Real, também em Madrid, em que foi entregue a Leonor de Borbón, por decisão do Governo, o Colar da Ordem de Carlos III, a mais alta condecoração concedida pelo estado espanhol.

Acompanhamos ao minuto este momento histórico para a família real e cidadãos espanhóis.