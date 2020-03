Depois de ter sido adiantado que um funcionário do palácio de Buckingham estava infetado com Covid-19, chegou a informação de que o príncipe Carlos também foi diagnosticado com o novo coronavírus. Uma notícia que foi confirmada oficialmente pela família real britânica.

Apesar do diagnóstico, o filho mais velho da rainha Isabel II mantém-se de "bom humor" e tem ao lado a mulher, Camilla Parker Bowles, que também já realizou o teste à Covid-19, mas o resultado foi negativo.

Após a notícia de que tinha sido apanhado por esta pandemia, são muitas as mensagens de apoio que têm sido enviadas ao príncipe Carlos, manifestações que já agradeceu publicamente, através das redes sociais.

Mesmo estando longe dos filhos, os príncipe William e Harry, estes têm-se mantido em contacto com o pai.

Após toda a agitação à volta desta informação, esta semana o herdeiro da coroa britânica é o nome que preenche a rubrica 'Foto da Semana'.

[Príncipe Carlos]© Getty