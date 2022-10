O nome de Cristiano Ronaldo voltou a ser muito ouvido depois de ter deixado o jogo do Manchester United antes do apito final, e depois de ter estado no banco como suplente. Uma reação que foi muito criticada, mas que também 'chamou' os defensores de CR7.

E entre as muitas manifestações, Cristiano Ronaldo não ficou em silêncio e justificou a sua atitude. "Eu não mudei", disse. "Tentei sempre dar o exemplo para os jovens que cresceram em todas as equipas que representei. Infelizmente, isso nem sempre é possível e por vezes o calor do momento tira o melhor de nós", acrescentou, reconhecendo ainda que "ceder à pressão não é uma opção".

Tendo sido um tema que marcou os últimos dias, destacamos na rubrica Foto da Semana a imagem que o craque usou quando reagiu à polémica.

© Instagram_cristiano / Manchester United

De recordar que a família, como seria de esperar, ficou do lado de Cristiano Ronaldo e manifestou-se publicamente em apoio ao craque. A irmã Elma foi a primeira a reagir no Instagram, tendo reforçado mais tarde o seu apoio na mesma rede social.

Mas não foi a única. Katia também lhe dedicou um texto que foi depois destacado por Cristina Ferreira, que elogiou as suas palavras.

Já Dolores Aveiro tem-se mantido em silêncio, mas não resistiu em destacar nas stories da sua página de Instagram o texto de Katia.

Por sua vez, a irmã de Georgina Rodríguez também recorreu à rede social para deixar palavras de força a CR7 neste momento difícil.

