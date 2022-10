Catarina Furtado juntou-se a campanha solidária que chegou no decorrer dos protesto no Irão para pedir mais liberdade para as mulheres.

Motivada pela solidariedade, Catarina Furtado também cortou um pouco de cabelo para mostrar o seu apoio mediante os protesto no Irão para pedir mais liberdade para as mulheres após a morte de Mahsa Amini, de 22 anos. No entanto, os gesto não foi apenas visto como uma ato de 'coragem', tendo formado uma onda de críticas. Entre as reações, acusaram a apresentadora da RTP de "ridicularizar um protesto" importante. Um tema que se destacou nestes últimos dias e que por isso destacamos na rubrica Foto da Semana, neste caso Imagem da Semana, do Fama ao Minuto. De referir que o vídeo publicado na página de Instagram de Catarina Furtado foi, entretanto, eliminado. Ainda assim, as imagens continuam a circular nas redes sociais. Veja ou recorde abaixo: Leia Também: Catarina Furtado reage a onda de críticas após vídeo controverso Recorde-se que foram muitos os rostos internacionais que se juntaram à campanha e cortaram um pequena parte do seu cabelo como forma de protesto pela liberdade das mulheres no Irão. Leia Também: Solidariedade. Atrizes de Hollywood cortam cabelo por jovem morta no Irão