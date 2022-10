Catarina Furtado partilhou durante o fim de semana um vídeo com um alegado gesto solidário. A apresentadora surgia nas imagens a cortar um pedaço de cabelo, juntando-se a vários rostos internacionais que fizeram o mesmo.

O objetivo deste gesto é mostrar solidariedade e alertar para os protestos que decorrem no Irão para pedir mais liberdade para as mulheres após a morte de Mahsa Amini, de 22 anos, detida pela 'polícia da moralidade' por usar o hijab (lenço) de "forma imprópria".

Ainda que a sua intenção fosse a melhor, a verdade é que o gesto de Catarina Furtado não foi visto com bons olhos por muitos internautas. Através das redes sociais cresceu uma onda de críticas ao facto de a comunicadora ter cortado uma parte muito pequena do cabelo.

Catarina optou por eliminar a publicação em questão, mas nem assim as manifestações de desagrado deixaram de surgir e o nome do rosto da RTP1 até já está sem segundo lugar nas tendências do Twitter em Portugal.

Entre piadas a acusações de "ridicularizar um protesto" importante, são cada vez mais as publicações relacionadas ao polémico vídeo de Catarina Furtado.

