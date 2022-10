Um vídeo que já está nas redes sociais destaca o gesto solidário de mais de 50 artistas francesas do mundo do cinema e da música, que cortaram simbolicamente o cabelo numa campanha solidária.

Isabelle Adjani, Berenice Bejo, Juliette Binoche, Laure Calamy, Marion Cotillard, Julie Gayet, Charlotte Gainsbourg, Isabelle Huppert e Alexandra Lamy então entre as várias mulheres que se filmaram a cortar o cabelo em apoio aos protestos que decorrem no Irão, pedindo mais liberdade para as mulheres após a morte de Mahsa Amini, de 22 anos.

De recordar que a jovem foi presa em Teerão por "trajar roupas inadequadas", isto porque, alegadamente, tinha o véu de forma incorreta. No Irão é obrigatório cobrir o cabelo em público e a polícia fiscaliza ainda as mulheres que usam casacos acima do joelho, calças justas e 'jeans' com buracos (ou rotos), além de roupas coloridas, entre outras regras.

Mahsa Amini morreu enquanto se encontrava sob custódia, a 16 de setembro, três dias após a sua detenção.