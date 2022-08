Kim Kardashian e Pete Davidson estão separados e já começaram a surgir notícias onde tentam explicar as razões que levaram ao fim da relação.

"O Pete tem 28 anos e a Kim tem 41, eles estão em fases da vida muito diferentes neste momento", começou por dizer uma fonte ao Page Six.

"O Pete é totalmente espontâneo e impulsivo, e quer que ela voe para Nova Iorque ou onde quer que ele esteja nesse momento. Mas a Kim tem quatro filhos e não é fácil. Ela precisa de se focar nas crianças", acrescentou.

Mas não ficou por aqui e destacou também que Kim Kardashian - que é empresária e estrela de um reality show - estava "totalmente exausta com a relação e outras coisas a acontecer na sua vida".

De recordar que a celebridade viveu uma relação agitada com o ex-marido Kanye West, o que lhe causou conflitos enquanto namorava com Pete. "Quando a Kim está com outra pessoa, o Kanye pode causar problemas com as crianças", explicou a fonte. "A Kim é uma mãe muito dedicada e os seus filhos vão estar sempre em primeiro lugar. Ela quer e precisa de harmonia em casa e na sua vida", acrescentou.

Kim Kardashian e Pete Davidson conheceram-se quando a celebridade apresentou o 'Saturday Night Live', em outubro do ano passado, e começaram a namorar oficialmente no mês seguinte. De lembrar ainda que foi também em 2021, em fevereiro, que Kim pediu o divórcio a Kanye.

Kim e Kanye West têm quatro filhos em comum, North, de nove anos, Saint, de seis, Chicago, de quatro, e Psalm, de três.

