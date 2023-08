Em março deste ano, Helena Isabel Patrício apresentou o seu namorado publicamente através de uma partilha nas redes sociais. Ora, esta terça-feira, 8 de agosto, a comentadora do programa 'TVI Extra' deixou uma mensagem na qual, alegadamente, anuncia o fim do relacionamento.

"Uma relação deve terminar com o mesmo respeito com que começou. Foi uma caminhada bonita", lê-se no recado em questão.

Note-se que pouco se sabia sobre a pessoa em questão, uma vez que sempre se manteve no anonimato.



© Instagram - Helena Isabel Patrício

