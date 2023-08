José Castelo Branco esteve uma vez mais em direto no programa 'TVI Extra', através de uma videochamada, sendo que na mesma emissão esteve também Helena Isabel Patrício.

Enquanto o conde explicava os detalhes do recente internamento da companheira, Betty Grafstein, foi possível ouvir o riso de fundo de Helena, o que gerou alguma indignação.

"Em fúria com a cobardia. A oxigenada a rir-se com a doença da Lady Betty? Acham normal a criatura ter essa atitude? Na minha presença, jamais se atrevia! Precisa de rezar muitos terços antes de fazer figura de bonne ressabiada", escreveu José Castelo Branco na caixa de comentários do vídeo da sua participação neste programa.

A comentadora, na emissão do dia seguinte, fez questão de explicar que a gargalhada não estava relacionada com esse tema mais delicado mas, ainda assim, recusou pedir desculpa a José Castelo Branco.

"Eu não tenho que pedir desculpa de uma coisa que eu não fiz", atirou Helena, acrescentando o seguinte: "Zé, não tem nada a ver. Não sou uma pessoa que me ria das desgraça alheia, Deus me livre de me rir da desgraça ou dos problemas da Betty. Estávamos a rir de outra coisa".

Leia Também: José Castelo Branco revela que Betty Grafstein já teve alta hospitalar