Cláudio Ramos acabou por ser um dos nomes mais falados nos últimos dias, depois de ter anunciado a sua saída da SIC para abraçar um novo projeto na estação rival: a TVI. Um dia após a notícia, que foi oficializada esta segunda-feira, o novo apresentador da estação de Queluz esteve nos estúdios daquela que será a sua nova casa.

Um dia cheio de emoções que fez questão de partilhar com os fãs, através das redes sociais.

"Foi um dia feliz. 16 anos depois entrei pela primeira vez naquela que será a minha nova casa. Fui percorrendo os corredores e recordando o meu caminho este tempo todo", começou por escrever, ao final do dia, na legenda de uma fotografia que partilhou na sua página do Instagram, onde surge na companhia de Nuno Santos, atual Diretor de Programas da TVI.

"Vi nos olhos de todos os que me receberam alegria, vida, satisfação... vi gente com vontade de fazer mudança, garra de uma ponta a outra sem excepção. A TVI confiou em mim para fazer parte desta mudança", acrescentou, mostrando-se com garra para fazer parte da mudança do canal, que começou a perder a 'guerra' das audiência contra a SIC desde que Cristina Ferreira se mudou para a estação de Paços de Arcos.

"O Nuno Santos garantiu-me que eu não conseguia fazer uma fotografia melhor que a do Pedro Teixeira e da Rita Pereira quando receberam a notícia que iam voltar ao 'Dança Com as Estrelas'... Dei a mão à palmatória: Eu não consigo saltar como a Rita nem tenho o riso lindo do Teixeira, mas olhando de perto as fotos são iguais, porque esta fotografia e todas as outras aqui captadas mostram a força de mudar e a vontade absoluta que aconteça. Vamos a isto", rematou.

